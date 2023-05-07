هل سيحضر بشار الأسد قمة الرياض المقبلة بعد عودة سوريا للجامعة العربية؟.. أبو الغيط يرد

2023/05/07 | 18:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن الرئيس السوري بشار الأسد يمكن أن يشارك في القمة العربية المقبلة في المملكة العربية السعودية إذا تمت دعوته وإذا رغب في الحضور.

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