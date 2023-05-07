2023/05/07 | 18:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VKqeLR-dQIg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "حنطة الناس احترقت".. فلاحون في ميسان يستنجدون: موسم السنة راح) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "حنطة الناس احترقت".. فلاحون في ميسان يستنجدون: موسم السنة راح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).