2023/05/07 | 18:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت جوجل النقاب عن تحديث ضخم يشير إلى “بداية النهاية” لاستخدام كلمات المرور للوصول إلى حسابات Gmail.وبدأت شركة الويب العملاقة في طرح تقنية مفاتيح المرور الجديدة الخاصة بها، والتي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غوغل تطلق تحديثا ضخما لمليارات حسابات “Gmail” المركز الخبري الوطني.

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