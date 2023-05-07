2023/05/07 | 18:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تراجعت شعبية الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بين الأمريكيين إلى مستوى...

ظهرت المقالة شعبية بايدن تسجل انخفاضا بين مؤيديه من الأمريكيين أولاً على المسلة.

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