المسلة تنشر توصيات مؤتمر بغداد الدولي للمياه

2023/05/07 | 18:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تنشر وكالة المسلة توصيات مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه.للاطلاع...

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