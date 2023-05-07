شاهد بالفيديو.. هيئة الاعلام والاتصالات تقيم حفلا لمناسبة اليوم العالمي للفتاة وتؤكد دعمها للمرأة العراقية

2023/05/07 | 19:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kwS_P1j2sYA

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