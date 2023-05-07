برلمانية: حكومة السوداني ماضية في ابرام اتفاقية مائية مع تركيا

2023/05/07 | 19:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت النائبة المستقلة وفاء الشمري، الأحد ، سعي الحكومة الحالية لإبرام اتفاقية مائية شاملة مع تركيا، مبينة ان البرلمان يدعم جميع التحركات الحكومية.

وقالت الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن “تركيا ترفض بشكل مستمر الالتزام بالبروتوكولات الموقعة مع العراق كما ترفض الالتزام بالمعاهدات الدولية “.

وأضافت، أن “الحكومات السابقة لم تتخذ التدابير اللازمة لسد حاجة العراق من الخزين المائي كما لم تهتم لملف المياه وبناء السدود من قبل الجانب التركي “.

وأعربت الشمري، عن “ثقتها الكاملة في تحقيق نتائج إيجابية في المفاوضات مع تركيا وتوقيع اتفاقية المياه بعد أن أصبح الأمر تحت مسؤولية الحكومة ولجنة الزراعة النيابية .

وأوضحت، ان “مجلس النواب يدعم تحركات الحكومة لعقد اتفاق مع تركيا، مشيرة الى أن “تركيا لم تبدي سابقا اي تعاون مع الجانب العراقي بشان حصص المياه”.

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