2023/05/07 | 19:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، نشر فيديو لوالده الراحل، الأحد، يتحدث فيه عن سياسته تجاه فئات المجتمع، ما أثار موجة من التفاعل عبر موقع تويتر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاء مبارك يثير تفاعلا بفيديو لوالده يتحدث خلاله عن دعمه "غير القادرين والغلابة") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاء مبارك يثير تفاعلا بفيديو لوالده يتحدث خلاله عن دعمه "غير القادرين والغلابة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).