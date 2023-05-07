شاهد بالفيديو.. هناك مقبولية ورضا من الشارع على عمل الحكومة | #مواقف

2023/05/07 | 19:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: H6DBYvXG3hA

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