السوداني يؤكد العمل على تأسيس منتدى المخترعين العراقيين

2023/05/07 | 19:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس لوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، العمل على تأسيس منتدى المخترعين العراقيين.وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع […]

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