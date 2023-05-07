بالفيديو.. عراقيون عالقون بمطار تركيا بعد تأخر رحلتهم 6 ساعات

2023/05/07 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شكا مسافرون عراقيون عالقون في مطار صبيحة التركي من تأخر اقلاع طائرتهم الى العراق.

وتذمر المسافرون بسبب تأخر موعد رحلتهم لأكثر من 5 ساعات ونصف عبر شركة (فلاي بغداد).

وتتكرر بين فترة وأخرى شكوى المسافرين من عدم انضباط موعد رحلاتهم على متن الخطوط الجوية العراقية وشركة (فلاي دبي) او تأخر اقلاع الطائرات.

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