ريال مدريد يستعيد

2023/05/07 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

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استعاد الإيطالي كارلو أنشيلوني، المدير الفني لريال مدريد، لاعبا غائبا عن صفوف فريقه، اليوم الأحد، قبل 48 ساعة من مواجهة مانشستر سيتي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد فاز على أوساسونا بنتيجة (2-1)، أمس السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا، ويستعد لمواجهة مانشستر سيتي، الثلاثاء المقبل.

ووفقا للموقع الرسمي لريال مدريد، شارك الفرنسي فيرلاند ميندي في جزء من تدريبات الكرة، خلال مران اليوم، عقب غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

واعتمد أنشيلوتي على إدواردو كامافينجا خلال الفترة الماضية، لتعويض غياب ميندي عن مركز الظهير الأيمن.

وزعمت بعض التقارير، بأن ريال مدريد قد يفكر في الاستغناء عن ميندي في الصيف المقبل، بسبب كثرة إصاباته.

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