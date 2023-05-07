بالأرقام.. طباعة الاموال من البنك المركزي ترتفع 20% على اساس سنوي

2023/05/07 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف خبير اقتصادي، عن ارتفاع قيمة موجودات البنك المركزي العراقي، فضلا عن ارتفاع العملة المصدرة الى 97 تريليون دينار، وبنسبة نحو 20% على اساس سنوي.

وقال منار العبيدي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "هذه الموجودات ارتفعت قيمتها بنسبة 35.5% على أساس سنوي وبنسبة 5.6% على اساس شهري لتصل الى اكثر من 213.6 ترليون دينار".

ولفت الى ان "احتياطيات البنك المركزي من الدولار الامريكي وصلت الى 114.2 مليار دولار مرتفعة على اساس سنوي بنسبة 61.8% وعلى اساس شهري بنسبة 7.9%".

وتابع "كما ارتفعت قيمة العملة النقدية المصدرة بنسبة 19.9% على اساس سنوي وبنسبة 0.3% على اساس شهري لتبلغ قيمة العملة النقدية المصدرة 97 ترليون دينار".

وبين العبيدي انه "واعتمادا على حجم الاحتياطيات من الدولار وسعر الذهب العالمي والعملة النقدية المصدرة فأن قيمة الدينار أمام غرام واحد من الذهب بلغت 57.78 الف دينار مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 24.7% ومنخفضة بنسة 0.29% على اساس شهري".

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