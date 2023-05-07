موناكو يحصن مركزه الرابع في بطولة فرنسا  

2023/05/07 | 19:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس (أ ف ب) – عزز موناكو مركزه الرابع بفوزه خارج ملعبه على أنجيه صاحب المركز الاخير 2-1 الاحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم.واستغل فريق الامارة خسارة منافسيه المباشرين على مقعد في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل، ليل ورين امام رينس (0-1) ونيس (1-2) تباعا السبت، فابتعد عنهما بفارق […]

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