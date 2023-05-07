السوداني: الحكومة تخطط لتأسيس منتدى المخترعين العراقيين

2023/05/07 | 20:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الاحد، التخطيط لتأسيس منتدى خاص بالمخترعين العراقيين.

وذكر مكتب السوداني في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء استقبل مجموعةً من العلماء والمخترعين والمبتكرين والباحثين من أساتذة الجامعات، أصحاب براءات الاختراع والإبداع في المجالات الأكاديمية المختلفة".

واستمع إلى "عرض شامل للمقترحات التي تقدم بها الحضور"، مؤكداً "إسناد كلّ الأفكار التي تنعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي وتُسهم في حل المشكلات الخدمية والحياتية".

وأشار إلى "غنى العراق بثرواته البشرية وموارده الطبيعية، التي مازالت بحاجة إلى الاستثمار الأمثل، وتحويل المشكلات إلى فرص اقتصادية خلّاقة ومنتجة".

وأعرب عن "تصميم الحكومة على تقديم الدعم والاهتمام لهذا النشاط البنّاء والمبادرات الابتكارية"، مبينا أنّ "هيأة المستشارين تعمل على تأسيس منتدى المخترعين العراقيين، ليكون مرجعاً لكلّ هذه العناوين العلمية المتميزة، فضلاً عن العمل على مسوّدة قانون رعاية العلماء والمبدعين؛ من أجل ضمان رعاية هذه الشريحة المنتجة".

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