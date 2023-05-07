الخارجية النيابية: بغداد تمتلك سفارات في بلدان لا توجد فيها جالية عراقية!

2023/05/07 | 20:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدثت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اليوم الأحد، عن مدى قوة التمثيل الدبلوماسي للعراق خارج القطر.وأشر عضو اللجنة النائب عامر الفائز في تصريح خص به إيرث نيوز، “ضعفاً في التمثيل الدبلوماسي وضرورة الحاجة إلى كوادر في بعض سفارات العراق”، منتقداً في ذات الوقت “وجود سفارات للعراق في بلدان لا توجد فيه جالية عراقية […]

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