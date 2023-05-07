زراعة كردستان: السدود بحاجة لأكثر من مليون دولار لإعادة صيانتها

2023/05/07 | 20:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان، يوم الأحد، حاجتها لأكثر من مليون دولار أمريكي لإعادة صيانة السدود في الإقليم.

وقال وكيل الوزارة كريم سليمان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “هناك ثلاثة سدود رئيسية في اقليم كردستان، ولا توجد أي مخاوف من انهيار السدود في الإقليم، إلا أنها بحاجة إلى الصيانة المستمرة”.

وأضاف سليمان، أن “حكومة إقليم كردستان طلبت من الحكومة الاتحادية إعادة صيانة السدود”، موضحا أن “الجميع يعلم حاجة تلك السدود إلى صيانة دائمة”.

وبين، أنه “لا يوجد مبلغ محدد لاعادة صيانة السدود الرئيسية في الإقليم”، لافتا إلى أن “مديري السدود هم الذين يعرفون الحاجة الفعلية وكمية الأموال لإعادة صيانة السدود”.

وأكد أن “وزارة الزراعة والموارد المائية في الإقليم تحتاج إلى تقريبا إلى أكثر من مليون دولار، وهو مبلغ غير محدد لاعادة صيانة السدود في الإقليم”.

وفي 27 نيسان الماضي، أعلنت حكومة اقليم كردستان، إنشاء ثلاثة سدود استراتيجية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية العراقية.

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