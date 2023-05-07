يضم طاقية الجواهري وتماثيل الرواد.. اتحاد الأدباء العراقي يفتتح متحفا لمقتنيات أعضائه

2023/05/07 | 20:11 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح أخيرا متحف الأدباء في مقر "الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين" في بغداد، وسيتم توسيعه ليشمل أغلب الأدباء العراقيين من فئة الرواد، ويعد الأول من نوعه في الوطن العربي.

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