2023/05/07 | 20:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: y3VWoEpxJF0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قحطان عدنان الى محافظ صلاح الدين اسماعيل الهلوب طريق بيجي اصبح طريق للمـ،ـوت | #بمختلف_الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قحطان عدنان الى محافظ صلاح الدين اسماعيل الهلوب طريق بيجي اصبح طريق للمـ،ـوت | #بمختلف_الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).