إلغاء الاجازات وتفعيل البصمة.. دائرة حكومية تستبق

2023/05/07 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ألغت الشركة العامة للحديد والصلب التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، "الإجازات كافة" لموظفيها في خطوة استباقية لمنع مشاركتهم في "تظاهرة كبرى" مقررة يوم الثلاثاء المقبل الموافق الـ9 من ايار الجاري لإقرار سلم الرواتب الجديد.

ووفق مذكرة داخلية للشركة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها فانهها قررت "إلغاء كافة الاجازات ليوم 9 آيار (الثلاثا) ويكون الدوام 100%، مع شمول جميع منتسبي الشركة بالبصمة الاحيائية من دون استثناء".

كما شددت على "عدم وجود دوام جزئي ويمنع ترويج أي طلب بخصوص ذلك".

وكانت اللجنة التنسيقية العليا لموظفي العراق، دعت في وقت سابق اليوم الاحد، موظفي الدولة كافة الى الخروج بمظاهرة كبرى يوم الثلاثاء المقبل الموافق الـ9 من ايار الجاري.

وقالت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "سلم الرواتب الموجود حاليا في الامانة العامة لمجلس الوزراء ومتوقف فيها وتنفيذه من عدمه يعتمد على حجم الضغط من خلال التظاهرات والأعتصام وخطوات التصعيد المعلنة ".

وأضافت اللجنة، أن "الحقوق تؤخذ ولاتعطى والفرصة كبيرة جدا اذا تكاتفنا وكنا صوتا واحدا ينادي بحقوقه، مشيرة الى انه اليوم الاحد تم لقاء رئيس هيئة المستشارين حازم مطر مع وفد من التنسيقية العليا والذي استشعر بدوره حجم القلق من جمهور الموظفين، مؤكدا ان رئيس الوزراء سيتحرك على موضوع سلم الرواتب في حال اذا كانت المطالبة الشعبية قوية" وفقاً للبيان.

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