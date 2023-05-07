التعليم تطالب 6 جامعات بأسباب استمرار دراساتها العليا بتخصصات

2023/05/07 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، 6 جامعات بأسباب استمرار دراساتها العليا بتخصصات "ملغاة".

واظهرت وثيقة، حصلت عليها (بغداد اليوم)، مخاطبة وزارة التعليم لجامعات (بغداد، البصرة، الكوفة، تكريت، ميسان، العراقية) ببيان استمرار تخصصات "ملغاة" سابقاً، وكما هو مبين في الوثيقة ادناه:

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