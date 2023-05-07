ثور هائج يقتحم ملعبًا ويحدث فوضى قبيل مباراة للرغبي في فرنسا.. ماذا فعل اللاعبون؟

2023/05/07 | 20:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدثت فوضى قبل انطلاق مباراة في دوري الرغبي، قد جمعت بين فريق كتالانز دراغونز ونظيره سانت هيلينز، الجمعة، عندما اقتحم ثور هائج أرض الملعب.

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