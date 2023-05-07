2023/05/07 | 20:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dN7nlkn0ZaQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هي اسباب نوبات الخوف والذعر الليلي) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما هي اسباب نوبات الخوف والذعر الليلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).