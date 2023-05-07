2023/05/07 | 20:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pnv5PRdwj-Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إكراما لجيتكم..عشيرة تفاجئ ذوي قـــ.ـــــات.ل ابنهم بفعل غير متوقع) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إكراما لجيتكم..عشيرة تفاجئ ذوي قـــ.ـــــات.ل ابنهم بفعل غير متوقع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).