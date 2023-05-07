رئيس الوزراء: انفتاح العراق يمهد للتنمية المستدامة إقليمياً

2023/05/07 | 20:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الممثلة...

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