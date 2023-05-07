2023/05/07 | 20:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني السبت، عن مشروع...

ظهرت المقالة العراق قد يذهب الى البحر لإرواء عطشه..



لكن الأمر ليس سهلا بسبب سوء الادارة والفاسد أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق قد يذهب الى البحر لإرواء عطشه.. لكن الأمر ليس سهلا بسبب سوء الادارة والفاسد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق قد يذهب الى البحر لإرواء عطشه.. لكن الأمر ليس سهلا بسبب سوء الادارة والفاسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).