خلال الثلث الاول من العام الجاري.. (30) مليار دولار ايرادات العراق النفطية

2023/05/07 | 20:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق العراق نحو (30) مليار دولار كإيرادات

عن مبيعات النفط خلال الثلث الاول من

العام الجاري 2023، وكانت اعلى الايرادات

قد تحققت في شهر نيسان الماضي، وكذلك

سجل فيه برميل النفط اعلى سعر لبيعه.





ومن خل

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