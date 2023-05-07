السوداني يبحث مع بلاسخارت مساع العراق لترسيخ الأمن والاستقرار والتمهيد للتنمية المستدامة إقليمياً

2023/05/07 | 20:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت الممثلة الخاصّة للأمين العام

للأمم المتحدة في العراق جينين

بلاسخارت، اليوم الأحد، رئيس الوزراء

العراقي محمد شياع السوداني، دعمها

تعزيز التحديات الاقتصادية

والاجتماعية "عبر حلول جذرية وطويلة

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