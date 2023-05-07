أربيل يهزم النفط في دوري الكرة الممتاز

2023/05/07 | 20:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب فريق أربيل على مضيفه النفط بهدفين

دون رد اليوم الأحد في الدوري الممتاز

لكرة القدم.

وتواجه الفريقان على ملعب الساحر أحمد

راضي في ختام مباريات الأسبوع السابع

والعشرين من المسابقة.

وحملت ثنائية أر

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