تنكيس الأعلام الأميركية حدادا على ضحايا إطلاق النار بتكساس

2023/05/07 | 20:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، تنكيس الأعلام في الولايات المتحدة حدادا على ضحايا إطلاق النار الذي شهده مركز للتسوق في ولاية تكساس، السبت، والذي تسبب بمقتل ثمانية أشخاص بالرصاص وجرح سبعة آخرين قبل أن ينتحر المشتبه به.

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