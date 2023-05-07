2023/05/07 | 20:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، أن العراق مساند للجهود الأممية الممهدة للتنمية المستدامة إقليمياً.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن رئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بلاسخارت تؤكد للسوداني دعم الأمم المتحدة للجهود الحكومية في تعزيز السلم الاجتماعي المركز الخبري الوطني.

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