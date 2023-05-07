2023/05/07 | 20:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: M7TxNjU8IsE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مؤتمر بغداد للمياه.. السوداني يطالب بتدخل دولي والمواطن ينتظر حلولا واقعية لأزمة الجفاف) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مؤتمر بغداد للمياه.. السوداني يطالب بتدخل دولي والمواطن ينتظر حلولا واقعية لأزمة الجفاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).