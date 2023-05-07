التقاعد: المباشرة بصرف الوجبة الثالثة للمستحقين من فئة السجناء السياسيين

2023/05/07 | 20:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومصابي ضحايا الإرهاب.

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