أرسنال يتخطى نيوكاسل بهدفين

2023/05/07 | 21:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تمسك أرسنال بآماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بالفوز 2-صفر على نيوكاسل يونايتد، الأحد، ليقلص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى نقطة واحدة.وسجل الفريق الضيف بواسطة مارتن […]

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