2023/05/07 | 21:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باحتجاز الوكيل السابق لوكالة الاستخبارات أحمد “أبو رغيف”.وقال المصدر لـ / المركز الخبري الوطني/، إن” احتجاز أبو رغيف تم بناء على أمر مباشر من وزير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احتجاز الفريق أول “احمد أبو رغيف” بتهم فساد المركز الخبري الوطني.

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