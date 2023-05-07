نجم بارز يقترب من العودة لصفوف منتخب العراق بطلب من كاساس

2023/05/07 | 21:08 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاساس يأمل في قيادة العراق لمونديال 2026 (مايك كريف/ Getty)

يبحث الإسباني خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق لكرة القدم، عن عودة عدد من نجوم كتيبة "أسود الرافدين" خلال المعسكر التدريبي المقررة إقامته في إسبانيا، خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وكشف مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، الأحد، أن كاساس مهتم لعودة هداف العراق السابق، مهند علي "ميمي"، وأنه على الأغلب سيكون لاعب الدحيل القطري متواجدا في معسكر إسبانيا، الذي سيشهد مواجهة العراق لكولومبيا وديا.

وأكد المصدر ذاته، أن كاساس معجب بميمي وتواصل معه في أكثر من مناسبة، لمعرفة وضعه ومدى تعافيه من الإصابة، بعد أن عانى من قطع في الرباط الصليبي للركبة، أبعده عن الملاعب لمدة طويلة.

بعيدا عن الملاعب

التحديثات الحية

وسجل ميمي 17 هدفا في 38 مباراة مع المنتخب العراقي، ويعد أحد أبرز اللاعبين الموهوبين في كرة القدم العراقية، وربما يشكل ثنائيا مميزا مع علي الحمادي مهاجم نادي ويمبلدون الإنكليزي، حال عودته في الفترة القادمة.

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