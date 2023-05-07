بعد مخاض عسير :حكومة كربلاء تحدد تسعيرة المولدات الاهلية لشهر ايار

2023/05/07 | 21:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت حكومة كربلاء المحلية اليوم الاحد

7/5/2023 اسعار امبيرية المولدات الاهلية

لشهر ايار الجاري

ونقل مصدر حكومي لوكالة نون الخبرية ان

المحافظ وافق ان يكون سعر امبير

المولدات الاهلية ٣ الاف دينار للخ

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