بعد قرار إعادة سوريا للجامعة العربية.. متحدث باسم الخارجية الأميركية: نشكك بدوافع الأسد

2023/05/07 | 21:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن واشنطن ترى أن سوريا لا تستحق العودة إلى الجامعة العربية، مشككا في رغبة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بحل الأزمة السورية.

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