رويترز: العراق سيبيع نفط البصرة أقل من أسعار برنت بأربعة دولارات

2023/05/07 | 21:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حددت شركة تسويق النفط العراقية سومو، أسعار الخام العراقي لحزيران المقبل.

وذكرت رويترز نقلا عن سومو أن العراق حدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط في يونيو لآسيا بخصم 15 سنتا للبرميل عن متوسط أسعار عمان/دبي.

وأضافت، أن العراق حدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط في يونيو لأمريكا الشمالية والجنوبية بخصم دولار للبرميل عن مؤشر خام أرجوس عالي الكبريت.

فيما حدد العراق سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط في يونيو لأوروبا بخصم 4.60 دولار للبرميل عن خام برنت.

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