النائب محما خليل يلتقي رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني

2023/05/07 | 21:18 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد زار النائب محما خليل (الاحد 7 ايار 2023) دولة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، بحضور النائب السيد باقر الساعدي و ناقشوا مواضيع عدة تتعلق بقضاء سنجار.وبحث الجانبان الوضع العام في محافظة نينوى، خصوصا في قضاء سنجار، حيث استجاب دولة رئيس الوزراء لطلب السيد النائب، باستثناء الايزيديين، من اجراءات المساءلة والعدالة …

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