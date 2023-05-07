شاهد بالفيديو.. لضرب ايران .. اسرائيل تضع واشنطن في انذار لهجوم مفاجئ | رأس السطر

2023/05/07 | 21:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WlNCgoynvUk

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