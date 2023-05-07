رئيس النزاهة يدعو للتحشيد لخوض الحرب الكبرى على الفساد

2023/05/07 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، حيدر حنون، لتحشيد جهود جميع الفعاليَّات الوطنيَّة، سواءٌ الرسميَّة منها أو المجتمعيَّة؛ لخوض "الحرب الكبرى" على الفساد، مُبدياً تفاؤله بالنصر المؤزَّر على الفاسدين وتقديمهم للعدالة.

ووصف حنون، وخلال لقائه إدارة ومنتسبي مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار الذي حضره رئيس محكمة استئناف المحافظة ومدير شرطتها والمدير العام لدائرة التحقيقات في الهيئة، الأجهزة الرقابيَّة والمتعاونين معها من السلطتين التنفيذيَّة والتشريعيَّـة، التي في مقدمتهم السلطة القضائية وجهات إنفاذ القانون والمواطنين الشرفاء، بجيش مكافحة الفساد".

ولفت إلى، أن "تغوُّل آفة الفساد وتنفُّذ مرتكبيها يُحتِّمُ على الأجهزة الرقابيَّة لا سيما هيئة النزاهة الاتحاديَّة ابتكار طرقٍ حديثةٍ لمواجهة الفساد، حاضاً على ضرورة العمل "بجد ليل نهار" لهزيمة الفاسدين وكسر شوكتهم.

وحذَّر من البلاغات الكيديَّة التي تستهدف الموظفين النزهاء؛ بغية إسكات صوتهم من قبل الفاسدين،" مشيراً إلى أنَّ "ذلك يمكن إحباطه من خلال عمليَّات التحري والتقصّي الرصينة في الإخبارات، والجد والاجتهاد في تقديم الملفات مدعمة بالأدلة والإثباتات".





وتابع إنَّ الهيئة عازمة ليس على ملاحقة مقترفي الفساد وإحالتهم للقضاء وزجهم خلف قضبان العدالة، وإيقاع العقوبات المناسبة فحسب، بل إنَّها عازمةٌ أيضاً على متابعة مُتحصَّلات وعائدات الفساد المُهرَّبة وبذل الجهود المضنية لإعادتها لخزينة الدولة، عبر إجراءاتٍ عدَّة، منها توقيع اتفاقياتٍ ثنائيَّةٍ للتغلُّب على مُعوّقات الاسترداد كحصول المدانين على جنسيَّات الدول ودخول الأموال التي حصلوا عليها جرَّاء عمليات الفساد في مشاريع واقتصاديات تلك الدول.

وأشاد حنون "بالتعاون والتنسيق العاليين مع القضاء والحكومة في هذه الحرب التي تسعى هذه الأطراف الثلاثة للقضاء على هذه الآفة التي تنخر مؤسَّسات الدولة من الداخل، مثمناً مواقف بعض الوزراء الذين يدعمون عمل الهيئة بنيةٍ حقيقيَّةٍ وصادقةٍ بمحاربة الفساد، وفتحهم أبواب وزاراتهم أمام محققي الهيئة، عاداً منهم وزراء الداخليَّـة والدفاع والعدل".

من جانبه أكَّد رئيس محكمة استئناف ذي قار القاضي علي العتابي، دعم رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان الى جهود الهيئة في مكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه وفقاً للقانون وتوجيه محاكم التحقيق المختصة بقضايا النزاهة بتذليل العقبات التي تواجه الهيئة ومكاتب ومديرياتها في المحافظات.

فيما نوَّه قائد شرطة ذي قار، بأنَّ "الحرب على الفساد حربٌ شرسة، مبدياً استعداده الكامل لتقديم التعاون والتنسيق مع مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة؛ للتحرّي والتقصّي في أيَّة قضية فسادٍ، وتنفيذ الأوامر والمذكرات القضائيَّة".

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