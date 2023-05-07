احتجاز الفريق احمد ابو رغيف بأمر من وزير الداخلية

2023/05/07 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بإحتجاز الفريق اول احمد ابو رغيف على خلفية امر استقدام صادر بحقه.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "بأمر من وزير الداخلية تم احتجاز الفريق اول احمد ابو رغيف، على خلفية امر استقدام صادر بحقه يتعلق بامور امنية وفساد."

ولم تصدر لغاية الان اي بيانات رسمية بهذا الخصوص.

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني قد وجه، في 22 كانون الأول 2022، بمحاسبة أي جهة استعملت التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوّة.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية عن قيام لجنة "ابو رغيف" بـ"العزل والتعذيب والعنف الجنسي"، بحق معتقلين من كبار المسؤولين العراقيين ورجال الأعمال.

وكان الكاظمي أعلن في آب /أغسطس 2020 تشكيل لجنة تحقيق بملفات الفساد الكبرى والجرائم الجنائية برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أول أحمد أبو رغيف، حيث منحت صلاحيات واسعة، واعتقلت مسؤولين كبارا وسياسيين معروفين بتهم تتعلق بالفساد، لكن عملها لم يخل من الاتهامات، وفق الصحيفة.

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