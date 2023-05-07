ترجيح نيابي بتأجيل الانتخابات المحلية لهذا التوقيت

2023/05/07 | 21:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح النائب المستقل باسم خشان، الاحد، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الى شهر نيسان من السنة المقبلة.

وقال خشان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “مفوضية الانتخابات تحرص على ان تكون الانتخابات نزيهة وشفافة”، لافتا الى انها ” بحاجة لوقت كاف لتهيئة مستلزمات العملية الانتخابية بشكل كامل”.

وأضاف، ان “قانون انتخابات مجالس المحافظات شُرع بمدة قصيرة وحدد موعد لا يتناسب لإتاحة الوقت الكافي لمفوضية الانتخابات لذلك بدأت التصريحات من داخل مفوضية الانتخابات بانها بحاجة الى وقت أكثر من المدة المحددة من قبل مجلس النواب”.

وأشار الى، ان ” المدة التي تم منحها لمفوضية الانتخابات غير كافية وهي بحاجة الى تمديد ومنحها مدة لا تقل عن ستة اشهر أخرى”، مرجحا “تأجيل الانتخابات الى شهر نيسان من السنة المقبلة وذلك لعدم جهوزية مفوضية الانتخابات”.

ولفت خشان الى، ان ” قرار تأجيل او تمديد موعد الانتخابات بيد مجلس النواب سواء عن طريقه مباشرة او من خلال مصادقته على طلب مقدم من مفوضية الانتخابات”.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق، بدء استعداداتها الفنية لانتخابات مجالس المحافظات، مؤكدة تشكيلها لجاناً فنية مختصة، ووسط تخوف من مشاركة ضعيفة بالانتخابات اعتبرت المفوضية الموعد النهائي لإجرائها غير ثابت حتى الآن.

وفي آذار الماضي، صوّت مجلس النواب على تحديد السادي من تشرين الثاني موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.

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