خبير مائي: الحكومة غير قادرة على معالجة ملف المياه مع إستمرار المشاكل السياسية

2023/05/07 | 21:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر خبير الزراعة والموارد المائية، تحسين الموسوي، من مرحلة حرجة تواجه العراق هذا الصيف، مبينا ان نقص المياه والتوسع السكاني قد ينذر بتفشي الاوبئة.

وقال الموسوي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “العراق بحاجة ماسة لعقد مؤتمرات حول المياه، للكشف عن الحقيقة وتسليط الضوء على الآثار السلبية لنقص المياه والتغير المناخي”.

وأضاف، ان “المؤسف في الامر، ان المؤتمر الأول لم يعط نتائج إيجابية ملموسة، حيث وصلت نسب الجفاف الى مستويات خطيرة، ووصلت الخزانات المائية الى مرحلة حرجة، ولو لم يكن هناك امطار لتعذر إتمام الخطة الزراعية”.

واشار الى ان “المخزون المائي للبلاد وصل الى 9 مليارات متر مكعب، وهذا الانخفاض المخيف في ظل التوسع السكاني يضع العراق في مرحلة حرجة في الصيف المقبل”، محذرا من “نقص في مياه الشرب وتفشي الأوبئة والهجرة نحو المدن في حال استمرار الوضع الحالي”.

واكد الموسوي ان “العراق امام كارثة حقيقية، تحتاج لمعالجات سريعة، ولا تستطيع الحكومة تنفيذها في ظل استمرار المشاكل السياسية وتأخر إقرار الموازنة، وعدم تبني رؤية استصلاحية في هذا الملف”، مشددا على “ضرورة مطالبة العراق بتقاسم الضرر بشكل عادل مع الدول المتشاطئة من خلال تشكيل لجان تقصي حقائق”.

واحتضن العراق يوم أمس، مؤتمره الثالث حول المياه، وتحدث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حول ضرورة الوقوف على المشاكل مع دول المنبع، مبينا ان اللقاءات التي جمعته مع الدول أكدت على ضرورة إعطاء العراق كامل حصته المائية.

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