كتّاب السيناريو الهوليوديون يخشون منافسة الذكاء الاصطناعي

2023/05/07 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس انجليس (أ ف ب) – إذا كان السبب الرئيسي لإضراب كتّاب السيناريو في هوليوود يتعلق بالرواتب، فإن نزاعهم مع الاستوديوهات ومنصات البث التدفقي تؤججه أيضاً فرضية يرون فيها إهانة لقدراتهم، هي فكرة إمكان حلول الذكاء الاصطناعي مكانهم قريباً.فقدرة برامج من نوع “تشات جي بي تي” على محاكاة المحادثة البشرية، أثارت مخاوف في عدد […]

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