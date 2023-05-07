هل ودعّنا حقبة لنستقبل أخرى مختلفة؟ـ محمد زكي ابراهيـم

2023/05/07 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد زكي ابراهيـم نحمد الله أن عصر الانقلابات العسكرية قد انتهى، وأسدل عليه الستار منذ سنوات في بلادنا العربية، وحل محله عصر آخر، هو عصر الثورات الشعبية، التي يخرج فيها الناس إلى الساحات العامة مطالبين بالتغيير.ومع ذلك فإن الاثنين متماثلان من ناحية المضمون.فقادة الجيش الذين تزعموا حركات كثيرة، قلبوا بها أنظمة حكم، وجاءوا […]

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