2023/05/07 | 21:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أفادت مصادر اعلامية، باحتجاز الوكيل السابق لوكالة الاستخبارات أحمد أبو...

ظهرت المقالة مصادر اعلامية تتحدث عن احتجاز احمد ابو رغيف أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر اعلامية تتحدث عن احتجاز احمد ابو رغيف) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر اعلامية تتحدث عن احتجاز احمد ابو رغيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).