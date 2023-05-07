2023/05/07 | 21:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، مهام صندوق...

ظهرت المقالة المستشار مظهر صالح: دعم دولي لاسترداد أموال العراق المنهوبة أولاً على المسلة.

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