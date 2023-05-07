مباحثات بين النقل والبنك الدولي بشأن مشروع طريق التنمية

2023/05/07 | 21:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بحث وزير النقل رزاق محيبس السعداوي مع وفد البنك الدولي، الاحد، مجموعة ملفات وابرزها طريق التنمية.

وذكر بيان للوزارة ان "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي استقبل وفدا من البنك الدولي، بحضور أعضاء فريق البنك في مقر الوزارة والشركة العامة للسكك الحديد، حيث عرض ممثل البنك الدولي امام الوزير، بحضور مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد يونس خالد جواد، ايجازا حول الدعم الذي تقدمه مؤسسة البنك لوزارة النقل، لا سيما مشاريع السكك الحديد وتطوير العمل المؤسساتي في الوزارة".

وأضاف البيان، ان الاجتماع استعرض إمكانية تقديم الدعم لمشروع طريق التنمية، إذ أبدى ممثل البنك اهتمامه بالمشروع.



كذلك أثنى على دور وزير النقل في تهيئة جميع مستلزمات مشروع طريق التنمية، الذي سيمثل شريان الحياة الاقتصادية للعراق مستقبلا.

وقدم البنك الدولي خططه المستقبلية لدعم مشاريع النقل الستراتيجية والخدمية، بخاصة مشاريع السكك الحديد والمشاريع الواعدة التي تعهد البنك بتقديم الخبرات والتسهيلات لانجازها .

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